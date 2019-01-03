Mahalle sakinleri istedi belediye yapımına başladı

Bartın'da geleneksel değerlerin yaşatılması amacıyla birçok noktaya taş fırın yapan Bartın Belediyesi çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor.

Bartın Belediyesi vatandaşlardan gelen talepler ve geleneksel değerlerin yaşatılması doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında Tuna Mahallesi Ateş Değirmeni Sokağa taş fırın yapmak üzere çalışma başlattı.

Konu ilgili açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “Geleneklerimizi ve yöresel lezzetlerimizi yaşatmak için birçok mahallemize taş fırınlar yaptık. Yapmış olduğumuz bu taş fırınlar halkımız tarafından büyük ilgi gördü. Vatandaşlarımızdan gelen talepler üzerine taş fırın çalışmalarımıza bir yenisini de Tuna Mahallesi Ateşdeğirmeni Sokak'ta ekleyeceğiz. Belediye olarak bir taraftan daha modern, daha güzel, bir Bartın için hizmet vererek vatandaşlarımız için hayatı kolaylaştıran çalışmalar gerçekleştirirken bir taraftan da tarihi ve kültürel güzellikleri ön plana çıkararak geleneksel değerleri yaşatacak çalışmalar yapmaya devam ediyoruz” dedi.