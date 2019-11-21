Bartın Üniversitesindeki öğretim elemanlarını bilimsel çalışmalarında desteklemek için kurulan ve ücretsiz danışmanlık hizmetinin verildiği ‘Makale Düzeltme Destek Ofisi' çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

2018 yılındaki uluslararası saygın indekslerde yapılan yayınlar dikkatte alınarak yapılan sıralamada, bir önceki yıla göre en hızlı yükselen üniversite olan Bartın Üniversitesi gelişimini sürdürüyor. 2018 yılında bir önceki yıla göre yayın sayısını yüzde 50 artırarak 176'ya çıkarma başarısı gösteren üniversitede 2019 Ekim ayı itibarıyla bu sayı geçildi. Kaliteyi merkeze alarak çalışmalarını sürdüren Bartın Üniversitesinde sürdürülebilir gelişim hedefine belirli aralıklarla verilen eğitimler, sunulan teşvikler ve yapılan bilgilendirmelerle birlikte ‘Makale Düzeltme Destek Ofisi' de büyük katkı sağlamaya devam ediyor. Akademisyenler tarafından İngilizce yayınlanan bilimsel dergilere gönderilmek üzere hazırlanmış makaleler, alanında uzman gönüllü öğretim elamanları tarafından gözden geçiriliyor. Çevrimiçi yapılan başvurunun ardından makale düzeltme destek oturumlarıyla makalelerin dil bilgisi ve kelime kullanımı açısından geliştirilmesi ile ilgili öneriler sunuluyor.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, üniversite bünyesinde yürütülen çalışmalarla bilime ulusal ve evrensel düzeyde daha çok katkı sağlamayı hedeflediklerini belirterek, “Her günün bir önceki günden daha iyi olması için çalışıyoruz. Çalışmalarımızla bölgemize sunacağımız katkıları önceleyerek, ulusal ve uluslararası proje, yayın ve atıflarla daha iyi noktalara ulaşma gayretindeyiz. İnanıyorum ki kısa sürede Bartın Üniversitesi çok daha iyi yerlerde olacak, potansiyelini kullanarak başta bölgesi olmak üzere ülkemize ciddi katma değerler sunacaktır.” dedi. Makale Düzeltme Destek Ofisi'nde; Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanları Dr. Öğr. Üyesi Fadime Çoban Odacıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Burcu Şentürk, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cem Odacıoğlu, Arş. Gör. Ayşenur Kırık, Arş. Gör. Alper Çalık, Arş. Gör. Betül Çimenli ve Arş. Gör. Kenan Çetin gönüllü olarak yer alıyor.