‘Matematik Perdesi' isimli tiyatro sahnelendi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri tarafından sahnelenen “Matematik Perdesi” adlı tiyatro büyük beğeni topladı.
Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü Konferans Salonu'nda sahnelenen “Matematik Perdesi” adlı tiyatro Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burçin Gökkurt Özdemir tarafından organize edilen İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü üçüncü sınıf öğrencileri tarafından oynandı.
Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Elmas Eliçe Çetinöz yönetmenliğinde gerçekleştirilen tiyatroda, matematiğin tarihsel gelişimi esprili bir dille anlatıldı.
Bartın Üniversitesi öğrencilerinin yanında Gazi Ortaokulu ve Toki Ortaokulu öğrencilerinin de izlediği tiyatro büyük beğeni topladı.