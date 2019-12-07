Meclis'te 12 madde görüşüldü

Bartın Belediyesi Aralık 2019 Meclis Toplantısı, Bartın Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Cemal Akın Başkanlığı'nda toplanan Meclis, gündem maddesi olan 13 madde tek tek görüşülerek karara bağladı. Gündemde yer alan Karaköy Mahallesinde bulunan 318 ve 322 nolu sokak numaralarının iptali talebi başlayan toplantıda Bartın Belediyesi'nde görev yapan memur ve sözleşmeli personele 2020 yılında sosyal denge tazminatı ödenmesi talebi görüşülerek kabul edildi.

Bartın Belediyesi Aralık 2019 Meclis Toplantısı bir sonraki meclis toplantısının 7 Ocak 2020 saat:16.00'da yapılmasına karar verilmesi ile sona erdi.