Mevlana, Bartın Üniversitesi'ndeki konferansla anıldı

Bartın Üniversitesi'nde Mevlana'nın 745. vuslat yıl dönümü dolayısıyla “Kültür Dünyamızda Mevlana” adlı bir konferans gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu “Kültür Dünyamızda Mevlana” adlı bir konuşma yaptı. Mevlana gibi şahsiyetlerin anılması ve her zaman hatırlanmasının bir kazanç olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, “Mevlana 1207 yılında Afganistan'da doğdu, 1273 yılında 66 yıllık bir ömür sonrasında Konya'da gözlerini yumdu. 66 bin beyit civarında şiir olarak eser bıraktı, 500 sayfa kadar da kitap bıraktı. Bizler hayatımızı idame ettirirken, yeniden tazelenmek ve yeniden harekete geçmek için bu gibi değerlerimizin fikirlerinden nasıl istifade edebiliriz diye düşünmekteyiz. Dolayısıyla bugün Mevlana, büyük bilgi birikimiyle karşımızda durmaktadır. Bu ise bizim için önemli bir kazançtır.” dedi.

“Mevlana âlim, arif, şair ve Hak aşığıdır”

Karaismailoğlu, Mevlana'nın hayatını anlatarak, sahip olduğu sıfatlardan bahsederek, “Hazreti Mevlana âlimdir, arif kişidir, şairdir ve Hak aşığıdır. Bu dört sıfattan oluşacak bir özelliğe sahiptir. Osmanlı'da padişahlar Konya'ya bir hizmette bulunmaya gayret etmişlerdir. Cumhuriyet Dönemi'nde de Mustafa Kemal Atatürk ile başlayan diğer devlet büyükleriyle devam eden bir ilgisi vardır. Günümüzde de aynı heyecan içindeyiz ve özellikle İslami ilimler ve edebiyat alanında çalışan gençlerimiz Mevlana'ya yakın ilgi göstermeleri çok sevindiricidir.” diye konuştu.

“Hazreti Mevlana bize hareketli olmayı öğütlüyor”

Mevlana'nın miras olarak bıraktığı beyit ve yazılarıyla insanlığa öğütler verdiğini kaydeden Karaismailoğlu, “Yeryüzünde canlı ve diri olmak bize yakışır. ‘Her gün bir konak açmak ne güzel. Soğumadan, durulmadan akan bir akarsu gibi.' Her gün alınması gereken bir mesafe vardır. Daha bilgili, daha anlayışlı, daha merhametli ve daha cömert olmak gibi. Bu alanlardaki mesafe, yürüdüğümüz yollardaki mesafe gibi çok açık ve net olmalıdır. Mevlana diyor ki ‘Ağaç bir yerden bir yere gidebilseydi, ne hızar derdi çekerdi ne de cefayı ağaç.' Yani ağaç hareket etmediği için bu derdi yaşıyor, diyor. Diğer bir sözde ise ‘Sert kaya gibi dursalardı, ne güneş ışık salardı ne de mehtap.' Bu bereket hareketten gelmektedir. Daima hareket halinde olacağız, bilgide, görgüde ve anlayışta yükseleceğiz.” şeklinde konuştu.

“Bilgilendiğimiz zaman şükretmemizi öğütlüyor”

Karaismailoğlu, Mevlana'nın ‘hikmet' konusundaki görüşlerini de beyitlerden örneklerle aktardı.

“Mevlana diyor ki ‘Yaratanın rızkın yiyin ayetini ekmek anladınız, hikmet değil.' Hikmet bilgi, görgü ve anlayış demektir. Ekmek için şükrediyorsunuz ama edindiğiniz bilgiler için şükretmiyorsunuz.” diyen Karaismailoğlu, “Mevlana bir beyittinde ise ‘Derece olarak hikmet, derece olarak daha yüksektir. O sonuçta tıkayıcı olmaz.' Şükürler olsun soframızda ekmek veya yiyecek bulunca şükrediyoruz. Ancak bilgilendiğimiz zaman aynı şükrü ve belki de daha fazlasını o zaman da yapmamız gerekiyor. Ayetler üzerinde Mevlana'nın yaptığı bu açıklamaların âlimlerin de dikkatini çekmiştir. Bugün de bu durum çok şükür ki devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.

“Mevlana, Yaratanı örnek gösteriyor”

Mevlana'nın eserlerinde Allah'tan ve peygamberlerden bahsettiğini de aktararak, şu şekilde konuştu:

“‘Sana azını söyledim gerisini sen bil. Kendi huyundan Allah'ın huyuna ve ahlakına yolculuk yap.' diyen Mevlana beyitlerinde ve yazılarında insana dair hareketliliği anlatırken peygamberlerden örnek veriyor. Hedef belirleyen Mevlana, anlayışta, merhamette, bağışlamada, sevgide yaratanı örnek gösteriyor. Bu yenilemeyi sağlamayan insanın varacağı noktayı anlatıyor. Diyor ki ‘Böyle gidişte menzile nasıl varacağız. Neticeye nasıl uluşacaksın.' Bir taraftan yemek derdi, bir taraftan uyku derdi, bu dertlerle nereye varacaksın? ‘Ey midesine düşkün kişi harekete geç. Tek yol gıdayı değiştirmektir.' diyerek ‘Bizim için esas olan bilgi ve görgüdür' demek istiyor.”

Karşılıklı soru ve cevapların alınmasının ardından son bulan etkinliğe; Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı, akademik birim yöneticileri, il yöneticileri ve öğrenciler katıldı.