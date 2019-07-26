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Mezarlıklarda bayram temizliği devam ediyor

Bartın Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından bayram öncesinde şehir mezarlıklarında başlatılan bakım ve yabani ot temizleme çalışmaları devam ediyor.


Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemal Akın şehir mezarlıklarını düzenli olarak bakımdan geçirdiklerini belirterek yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Ağdacı Mahallesi Gaffar Mezarlığında vatandaşların kabir ziyaretlerinde sıkıntı yaşamaması için yabani ot temizlikleri yaptıklarını söyledi.


Akın açıklamasında, “Belediye olarak şehir mezarlıklarımızı düzenli olarak bakımdan geçiriyoruz. Bu kapsamda mezarlıklarda ihtiyaç duyulan, mevcut grupların bakımı, yeni mezar yolları ve merdivenler oluşturulması gibi çok sayıda çalışma yaptık. Bunun yanında bahar aylarından itibaren düzenli olarak yabani ot temizliği de yapıyoruz. Bu otlar mezar yollarının ve mezarların kaybolmasına sebep olarak ulaşımı olumsuz etkilemekte ve görüntü kirliliği oluşturmaktadır. Bunlar aynı zamanda kısa sürede kuruyup çabuk tutuşabilme özelliğine de sahip bitkiler. Belediye olarak yabani otlardan kaynaklanabilecek yangın risklerini ortadan kaldırmak için sadece mezarlıklarda değil tüm yeşil alanlarda titizlikle çalışmaktayız” dedi.

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