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Mezarlıklarda Yasin-i Şerif okutuldu

Bartın Belediyesi tarafından Kurban Bayramı münasebetiyle mezarlıklarda Yasin-i Şerif okutuldu.

Bartın Belediyesi, Şehitler ve ebediyete intikal eden vatandaşlar için okutulan Yasin-i Şerif için mezarlıklara ücretsiz ulaşım sağladı.


Bartın Belediyesince geleneksel hale getirilen mezarlık okumaları, Kurban Bayramı Arifesinde, hakkın rahmetine kavuşmuş vatandaşların ve şehitlerin ruhları için, Karaköy, Asri, Haltçıyaması, Orduyeri, Erenler, Gölbucağı ve Aladağ Mezarlıklarında Yasin-i Şerif okutuldu. Dua etmek ve sevabından yaralanmak isteyen vatandaşlar, Bartın Belediyesince mezarlıklara ücretsiz taşındı. Mezarlıklarda yapılan okuma sonrasında vatandaşlara şeker ve gül suyu ikram edildi.


Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, şehir merkezindeki mezarlıklarda gerçekleştirilen okumalar sonrasında vatandaşlarla sohbet ederek, iyi bayramlar temennisinde bulundu. Başkan Akın, “ Hakkın rahmetine kavuşmuş vatandaşlarımız ve şehitlerimizin ruhlarına, mübarek Kurban Bayramı arifesinde, Karaköy, Asri, Haltçıyaması, Orduyeri, Erenler, Gölbucağı ve Aladağ Mezarlıklarında Yasin-İ Şerif okuttuk. Allah kabul etsin” dedi.

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