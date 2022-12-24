Milletvekili Güneş, Bartın'da vatandaşlarla görüştü

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, '2023 Şehir Buluşmaları' çerçevesinde Bartın ilinde bir takım ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Milletvekili Güneş, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" çerçevesinde Bartın'ın Ulus ilçesine gitti. Burada vatandaşlar ve esnaflarla bir araya gelerek sohbet eden Güneş, "Ulus'ta esnaflarımızı işyerlerinde ziyaret ederek, hayırlı ve bereketli işler diledik. Sahaya inerek yerelin sesini yerinde duymak ve hızlı çözümler üretmek için geldiğimiz ilçede teşkilat üyelerimizle istişarelerde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.