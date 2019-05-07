Minik kalplerin yuvası açıldı

Bartın'da Ağdacı Mahallesinde bulunan Mika-Der Çocuk Evleri Sitesi'nin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Açılış törenine Vali Sinan Güner ve eşi Uzm.Dr. Beyhan Güner, Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Kayış, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Mahmut Şahin, İl Müdürleri, Mika-Der Yönetim Kurulu Başkanı Nesrin Ercan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile basın mensupları katıldı.

Minik Kalplerle El Ele Derneği (MİKA-DER) Yönetim Kurulu Başkanı Nesrin Ercan törende yaptığı konuşmasında, kuruldukları günden bu yana Türkiye'de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, çocuk ve sevgi evlerinde yaşayan tüm çocuklara ulaşabilmek ve yaşam şartlarını iyileştirebilmek üzere çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, desteklerinden dolayı herkese teşekkür etti.

Vali Güner, ise, “Bizler için çocuklarımızın yüzündeki her tebessüm bu ülkenin bir umududur. Çocuklarımızı umutla beraber geleceğe en güzel şekilde hazırlamanın gayreti içindeyiz. Yaşadığımız çağın ve bugün değişen dünyanın sorunlarıyla mücadele etmek elbette kolay değil. Bu sorunlardan maalesef en fazla yavrularımız etkilenmekdedir. Korunmaya muhtaç çocuklarımızın hayata en iyi şekilde hazırlanmaları için tüm imkanları seferber etmeliyiz. Amacı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile eşgüdümlü çalışmalar yapmak üzere yapılandırılan Minik Kalplerle El Ele Derneği (MİKA-DER) korunmaya muhtaç çocukların barınma ve korunma ihtiyaçları, eğitim, spor, müzik, tiyatro ve psikolojik desteklerle onları yarınlara daha iyi koşullarda hazırlamayı ve ülkemizin tüm şehirlerine ulaşabilmeyi kendine ilke edinmiştir. Mika-Der Çocuk Evleri Sitesi'nin İlimize kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, İlimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

Vali Güner ve beraberindekiler çocuk evleri Sitesi'nin açılış kurdelesinin keserek, çocuklarla bir araya gelerek sohbet etti.