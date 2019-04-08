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Minik öğrencilere eğitim verildi

Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Bedil İlköğretim Okulu öğrencilerine yangın anında alınacak önlemler ve tedbirler hakkında eğitim verildi.


Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından eğitim kurumlarına verilen yangın eğitimleri devam ediyor. Ekipler son olarak Bedil İlköğretim Okulu öğrencilerine Yangın Güvenliği eğitimi verdiler. İtfaiye binasında gezerek araç ve ekipmanları inceleyen öğrenciler merak ettikleri konularda İtfaiye Müdürlüğü personelinden bilgiler aldılar. Eğitim alan minik öğrencileri ziyaret eden Başkan Cemal Akın, eğitimlerin küçük yaşlardan itibaren verilmesinin çocukların bilinçli olarak tehlikelerden uzak durup, riskli bir ortamda nasıl davranması gerektiğini bilmesi açısından çok faydalı olduğunu söyledi.

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