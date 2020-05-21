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Misinaya takılan gri balıkçıl kuşu kurtarıldı

Bartın’da misinaya takılan gri balıkçıl kuşu kurtarılarak doğal yaşamına dönmesi sağlandı.

Bartın'da misinaya takılan gri balıkçıl kuşu kurtarılarak doğal yaşamına dönmesi sağlandı.


Edinilen bilgilere göre, Bartın'da Kirazlı Köprü Barajı mevkiinde suda çırpınan bir kuşu gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. İhbarın ardından durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirildi. Olay yerine giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube ekipleri misinaya takılı halde bulunan gri balıkçıl kuşunu uzun uğraşlar sonucu kurtardı. Sağlık kontrolünden geçirilen balıkçıl kuşu yapılan bakımlarının ardından yeniden doğaya salındı.

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