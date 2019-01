Mizgin Ay, Akdeniz Atletizm Şampiyonası'nda gururlandırdı

Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencisi, Milli Sporcu Mizgin Ay, Akdeniz U23 Salon Atletizm Şampiyonası'nda ikinci olarak, gümüş madalya aldı.

Fransa'nın Miramas kentinde gerçekleştirilen Akdeniz U23 Salon Atletizm Şampiyonası 22 ülkenin katılımıyla tamamlandı. Ülkemizden 13 atletin katıldığı organizasyonda, Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencisi, Milli Sporcu Mizgin Ay, şampiyonayı gümüş madalya ile tamamlayarak gururlandırdı. 60 metre finalinde Mizgin Ay, en iyi ikinci derecesi olan 7.44 saniyeyle kürsüye çıkmayı başardı.

Saliselik bir farkla şampiyonayı ikinci olarak tamamlayan Mizgin Ay, “Ülkemize bir madalya daha kazandırdığım için gururluyum. İnanıyorum ki 2020 Tokyo Olimpiyatlarında başarılarıma yenilerini ekleyerek, elde ettiğim derecelerle ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim” dedi.

Milli Sporcu Ay, Bartın Üniversitesi öğretim elemanlarına da teşekkür ederek “Çok sayıda milli sporcunun tercihi olan Bartın Üniversitesi'nde çok değerli hocalarımızın tecrübelerinden olabildiğince faydalanıyoruz. Birçok spor branşına ait spor salonlarının yer aldığı Bartın Üniversitesi BESYO'da yaptığımız hazırlıklarla, geleceğe sağlam adımlarla yürüyoruz. Bu düşüncelerle değerli hocalarıma sundukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise aldığı başarılardan dolayı Milli Atlet Mizgin Ay'ı tebrik ederek, “Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası 100 metre yıldızlarda dünya şampiyonluğunu kazanan ilk Türk sporcu olan Mizgin Ay, bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Son olarak Fransa'da düzenlenen Akdeniz U23 Salon Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya alarak Ülkemizi en iyi şekilde temsil etti. Başarılara doymayan Mizgin Ay, adım adım olimpiyat şampiyonluğuna doğru ilerliyor. ÜniAr tarafından yapılan araştırmada ‘Devlet Üniversitelerindeki Fakülteler Genel Sıralaması'nda spor alanındaki akademik birimler arasında birinci sırada yer alan Üniversitemiz BESYO öğrencisi Mizgin Ay'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu başarılar kolay elde edilmiyor. Dolayısıyla hem akademik hem de sportif anlamda büyük başarılara imza atan ve öğrencilerimizi daima motive eden BESYO Müdürümüz Prof. Dr. Mehmet Güçlü başta olmak üzere tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Kutlubey Kampüsünde inşası tamamlanarak eğitim-öğretime başlanan BESYO binasıyla daha nitelikli ders ortamlarında Ülke sporuna değer katacak sporcular yetiştirmeye devam edeceklerinin de altını çizen Rektör Uzun, “Gösterdiğimiz gayretle inanıyorum ki sportif anlamda uluslararası camiada kendimizden çok daha fazla söz ettireceğiz. Bu doğrultuda desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Türk Sporunun geleceğine dair olan inancını her zaman dile getirerek, bizlere destek olan Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Sayın Mehmet M. Kasapoğlu'na en derin şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bizleri yakından takip ederek, takdirlerini her zaman ifade eden ve yüreklendiren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç hocamıza da teşekkürü bir borç bilirim. Bu başarılar bölgesel iş birliğimizin de önemli bir göstergesidir. Bartın Valimiz Sayın Sinan Güner nezdinde ilimizdeki bu birlikteliğin oluşmasında emeği geçen tüm iç ve dış paydaşlarımıza müteşekkirim" diye konuştu.