Mizgin Ay, kendi rekorunu egale etti

Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencisi, Milli Sporcu Mizgin Ay, Türkiye Büyükler ve U20 Salon Atletizm Şampiyonası'nda kendisine ait U20 rekorunu egale etti.

İstanbul'daki Turkcell Türkiye Büyükler ve U20 Salon Atletizm Şampiyonası'nda 60 metrede gençler birinciliğini Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencisi Milli Sporcu Mizgin Ay kazandı. Seçmede hafif bir sakatlık yaşamasına rağmen 7.59 koşan Mizgin, finalde 7.38 koştu. Geçen yıl Balkan'da iki kez yaptığı U20 Türkiye rekoru olan bu dereceyi üçüncü kez gerçekleştiren Mizgin, kendisine ait olan rekoru da egale etti.

Bakan Kasapoğlu, Mizgin Ay'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Turkcell Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nın son gününde Ataköy Salonu'na gelerek hem yarışmaları izledi hem de madalya verdi.

Bakan Kasapoğlu, salonu turlayıp yarışa hazırlanmak için ısınan, yarışını bitiren ve müsabakaları izleyen atletlerle sohbet edip, fotoğraf çekindi. Şeref tribününde dünya şampiyonu sprinter Mizgin Ay ile de bir araya gelen Spor Bakanı Kasapoğlu, milli atletten çalışmalarıyla ilgili ayrıntılı bilgi aldı.

Aldığı yeni başarıdan dolayı Mizgin Ay'ı tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencimiz, Milli Sporcumuz Mizgin Ay, aldığı başarılarla göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Mizgin, hem ülkemizi hem de üniversitemizi katıldıkları müsabakalarda en iyi şekilde temsil ediyor. Aldığı başarılarla bizleri gururlandırarak daha önce aldıkları derecelere yenilerini ekliyor ve kendi rekorunu egale ediyor. Dünya şampiyonu öğrencimizi kutluyor, başarılarının artarak devamını diliyorum. Bu düşüncelerle desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na; bizleri yakından takip ederek, takdirlerini her zaman ifade eden ve yüreklendiren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç hocamıza da şükranlarımı sunuyorum. Bölgesel iş birliğimizin sağlanması ve teşviklerinden dolayı Bartın Valimiz Sinan Güner nezdinde ilimizdeki bu birlikteliğin oluşmasında emeği geçen tüm iç ve dış paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca, öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak için büyük bir gayret gösteren BESYO Müdürümüz Prof. Dr. Mehmet Güçlü'yü ve öğretim elemanlarımızı da tebrik ediyorum" dedi.