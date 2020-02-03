Mizgin Ay'dan bir rekor daha

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, Milli Sporcu Mizgin Ay, unutulmaz atletlerden Semra Aksu'ya ait 36 yıllık 200 metre U23 salon rekorunu kırmayı başardı.

İstanbul Ataköy'de gerçekleştirilen Türkiye Salon Atletizm Şampiyonasında Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, Milli Sporcu Mizgin Ay'dan yeni bir rekor daha geldi. Şampiyonanın ikinci gününde koşulan 200 metre rekor deneme yarışında sahne alan milli atlet Mizgin Ay, 24.08'lik derecesiyle bu daldaki 36 yıllık Türkiye rekorunu kırdı.

Salon rekorları listesindeki en eski kayıt olan ve 1984 yılında Sofya'da Semra Aksu tarafından 24.40 ile yapılan eski U23 rekoru, böylece güncellenmiş oldu. Bu derece, aynı zamanda Semra Aksu'nun günümüzde listede kalan son derecesiydi.

Mizgin Ay, yarışmaların ilk gününde de Aksel Gürcan'a ait 25 yıllık 60 metre U23 salon rekorunu kırma başarısı göstermişti.

Rekortmen sporcuyu tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Mizgin Ay, iki günde iki önemli rekoru kırmayı başararak, bizleri gururlandırdı. Aldığı önemli başarılarla bizleri gelecek adına umutlandırdı. Başarılarıyla Üniversitemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eden Mizgin Ay, çok çalışarak ve azmederek aldığı derecelerle örnek bir sporcu olduğunu da göstermiş oldu. Bu noktada öğrencimizi kutluyor, ona destek veren Spor Bilimleri Fakültemizin değerli öğretim elemanlarına teşekkür ediyorum. Bu düşüncelerle, Türk Sporuna değer katan sporcuların yetiştirilmesinde büyük destekler veren Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, iyi dilekleri ve katkıları için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç hocamıza şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarda yanımızda olan Bartın Valimiz Sayın Sinan Güner ile emeği geçen tüm iç ve dış paydaşlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.