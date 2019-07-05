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Motorsikletliye çarpma anı güvenlik kamerasında

Bartın’da meydana gelen kazada, araç sürücüsü sola dönüş yapmaya çalışan motorsikletliye arkadan çarptı.

Bartın'da meydana gelen kazada, araç sürücüsü sola dönüş yapmaya çalışan motorsikletliye arkadan çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına an be an yansıdı.


Kaza, Bülent Ecevit Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvardan Çatmaca istikametine gitmekte olan T.O. isimli motosiklet sürücüsü Bartın Valiliği istikametine dönmek istediği sırada 67 ZU 605 plakalı aracı ile aynı istikamette seyreden B.Ç. isimli araç sürücüsü arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza ise anı güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine gelen acil servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan T.O. ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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