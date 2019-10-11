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Motosiklet hırsızlığına tutuklama

Bartın’da farklı zamanlarda gerçekleştirilen 3 motosiklet hırsızlığı ile ilgili yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı.

Bartın'da farklı zamanlarda gerçekleştirilen 3 motosiklet hırsızlığı ile ilgili yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı.


Bartın'da 3 gece peş peşe gerçekleştirilen motor hırsızlığı ile ilgili çalışma başlatan Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri yaptıkları teknik incelemelerin ardından T.G, M. Ö, S.T. isimli şüphelileri tespit etti. 3 şüpheli düzenlenen operasyonlarla kıskıvrak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. Çalınan motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.

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