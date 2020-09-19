İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motosikletçilerin etkinliğinde 24 kişiye 21 bin 600 TL ceza

Ankara, Kayseri, İstanbul gibi illerden Bartın’a gelen motosikletli grubun gerçekleştirdiği etkinlikte yapılan kontrollerde maske takmayan ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 24 motosikletliye 21 bin 600 TL idari para cezası uygulandı.

Ankara, Kayseri, İstanbul gibi illerden Bartın'a gelen motosikletli grubun gerçekleştirdiği etkinlikte yapılan kontrollerde maske takmayan ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 24 motosikletliye 21 bin 600 TL idari para cezası uygulandı.


Ankara, Kayseri, İstanbul gibi illerden Bartın'a gelen motosikletli grubun Çeştepe köyü mevkiindeki Atılım Sanayi Sitesi bölgesinde toplu halde etkinlik gerçekleştirecekleri bilgisi üzerine Bartın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce bölgede denetim yapıldı. Yapılan denetimde motosikletçilerin maske takmayıp sosyal mesafe kuralına da riayet etmeyerek İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı hareket ettikleri tespit edildi. 24 motosikletliye maske takmamak ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan toplam 21 bin 600 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca organizasyonu tertip eden dernekle ilgili olarak İçişleri Bakanlığı İSDEM sistemine ihlal kayıtları girildi. Motosikletli grup içerisinde yer alan şahısların karantina ihlalinde bulunup bulunmadıklarına yönelik kontroller ise JABS üzerinden gerçekleştirildi. Kontrollerde karantina/izolasyon kuralı ihlali olmadığı anlaşıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.