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Motosikleti ile bariyerlere çarpan turist hayatını kaybetti

Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen kazada motosikletiyle bariyerlere çarpan İsveçli turist hayatını kaybetti.

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen kazada motosikletiyle bariyerlere çarpan İsveçli turist hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre kaza, Bartın-Amasra karayolu Uğurlar mevkisinde meydana geldi. Motosikletiyle seyir halinde olan 69 yaşındaki Lars Henry Bosser isimli İsveçli turist, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybedince bariyerlere çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaşlı turist, Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bosser, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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