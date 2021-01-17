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MSB: "Bartın'a fırkateyn görevlendirildi"

Milli Savunma Bakanlığı Bartın’da geminin batması üzerine bölgeye fırkateyn görevlendirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı Bartın'da geminin batması üzerine bölgeye fırkateyn görevlendirildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bartın İnkumu açıklarında batan Rus bandıralı kuru yük gemisini arama-kurtarma çalışmalarına destek için Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan bir fırkateyn görevlendirildi" ifadelerine yer verildi.


Bölgeye Deniz Kuvvetlerine ait TCG Fatih Gemisi'nin kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere Kdz. Ereğli'den bölgeye sevk edildiği öğrenildi.

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