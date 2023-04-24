Muharrem İnce Bartın'da vatandaşlara seslendi

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Bartın'da vatandaşlara seslenirken, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'na eleştirilerde bulundu.

Bartın'daki programında Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye partisinin Bartın milletvekili adayları Hacı Gölbucaklı ve Yıldız Bengi Nuhoğlu eşlik etti.

Gençlerin yoğun ilgisiyle karşılanan İnce, kent merkezinde vatandaşlara seslendi.

İnce yaptığı konuşmada, "Muharrem İnce sağcı mısın, solcu musun? Ne sağdan, ne soldan, Atatürk'ün yolundan. Ne 'Cumhur' ne 'Millet', tek yol 'Memleket.' Bakın işaretimiz şu. Bu üçüncü yol. Millete diyorlar ki kırk katır mı, kırk satır mı? Seç, Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? A-B demeye mecbur muyum? C Muharrem İnce. Niye? Diyemez miyiz yani. Erdoğan'a karşı çıkarsan terörist diyor. Kılıçdaroğlu'na karşı çıkarsan bölücü diyor. Ne teröristiz ne bölücüyüz. Atatürkçüyüz, Atatürkçü. Erdoğan, Hizbullahçıları doldurmuş listelerine, Kılıçdaroğlu da FETÖ'cüleri doldurmuş. Sadullah Ergin'in ne işi var Çankaya'da? Ne işi var? Sadullah Ergin'i yargı FETÖ'ye teslim edilirken Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin'i Atatürk'ün Çankaya'sına koyacaksın, sonra bana dönüp laf söyleyeceksin. Davutoğlu ne zamandır CHP'li oldu da Muharrem İnce'ye bölücü diyorsunuz. Ne zaman oldu? Ayıp, ayıp. İnsanda biraz utanma olur, utanma. Arlanma olur, sıkılma olur. 77 kişiyi doldurdunuz listelere. Hani Yüce Divana gönderecektin Babacan'ı? Şimdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı yapıyorsun. Hani en çapsız Dışişleri Bakanı Davutoğlu'ydu? Şimdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı yapıyorsun. Bakın bunları bize proje diye yutturuyorlar. Bu bir proje değil. Bu akıl tutulması, akıl tutulması. Memleket Partisi hazine yardımı yok, belediyesi yok, gönüllülerin kurduğu bir parti. Aslan gibi yüreklice hiçbir ittifaka da girmeden tek başına barajı da geçecek, rekor kıracak. Buna inanıyorum" ifadelerine yer verdi.