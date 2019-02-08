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Mustanağa Sokak'ta yeni kaldırım

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni kaldırım çalışması başlatıldı.


Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ın talimatı ile Orta Mahalle Mustanaga Sokak'ta yeni kaldırım çalışması başlatıldı. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlayan çalışmalarla ilgili açıklama yapan Akın, “Sokağımızda tahrip olan ve kullanım ömrünü yitiren yürüyüş yolumuzu yenileme çalışması başlattık. Ekiplerimiz kısa zamanda işlerini tamamlayarak yayalarımız için güvenli ulaşımı sağlayacağız. Görevli personelimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.

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