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Nargile sunum belgesi bulunmayan işyerlerine 180 bin 924 TL ceza kesildi

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelindeki kafelerde nargile sunum belgesi denetimi yapıldı.


Merkez ile ilçelerde eş zamanlı olarak yapılan ve İl Tarım Müdürlüğü yetkililerinin de yer aldığı denetimde nargile sunum belgesi bulunmayan 7 ayrı işletme tespit edildi. İl Tarım Müdürlüğü tarafından 7 işyerine belgesi olmadan nargile sunumu yaptığı için toplamda 180 bin 924 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca denetimde bir işletmede yaşı küçük çocuğun sigara içtiği görülmesi üzerine yaşı küçük çocuğa sağlık için tehlikeli madde temininden adli işlem başlatıldı.

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