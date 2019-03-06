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Narkotik ekipleri uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Bartın’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

Bartın'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Sokak satıcılarına dair ihbarı değerlendiren ekipler şüphelileri kent merkezinde takibe aldı. Suçüstü yakalanan M.K. ve O.Ö. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Zanlıların üzerinde ve otomobilde yapılan aramalarda 60 adet ecstasy hap ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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