Narkotik polisi sokak satıcılarına göz açtırmıyor

Bartın'da narkotik polisinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu madde temin ve ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheliyi takibe aldı. Düzenlenen operasyonla M.Y, V.F. ve G.K. yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların çantasında yapılan aramada 108,50 gram skunk adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.