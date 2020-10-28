Nesli tehlike altında olan Yediuyur tedavi altına alındı

Bartın'da ormanlık alanda vatandaşlar tarafından fark edilen ve nesli tehlike altında olan Yediuyur, tedavi edilip yeniden doğal ortamına salınacak.

Bartın'da ormanlık alanda sincap ve fare benzeri bir hayvan gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne haber verdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı ekiplerce teslim alınan ve rahatsızlığı dolayısıyla hareket etmekte zorlanan hayvanın nesli tehlike altında olan Yediuyur olduğu anlaşıldı.

Veteriner Hekim Tolga Kandıralı tarafından tedavisine başlanan Yediuyur, tedavisinin tamamlanmasının ardından bulunduğu bölgede yeniden doğal ortamına salınacak.

"Türü çok az olan bir hayvan"

Yediuyurların çok az görülen bir tür olduğunu söyleyen Veteriner Hekim Tolga Kandıralı, “Tür olarak Yediuyur geçen sincap ve fare karışımı bir kemirgen olarak Bartın bölgemizde görüldü. Vatandaşların değişik bir hayvan gördük ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibi olarak hayvanın yanına gittik. Rahatsız olarak bize teslim ettiler. Hareketleri yavaş ve ağırdı. Biz gerekli tedaviyi yaptık. Kliniğimizde yine rehabilite edilecek. Tedavisi devam edecek. Normal, tam bir doğaya bırakılma ortamını yakaladığımız zaman yine doğal yaşama ortamına Milli Parklar ekibince bırakılacak. Türü çok az olan bir hayvan. Şu anda genel durumu baya düzeldi ilaçlardan sonra. Hareketleri düzeldi. Şu an genel durum olarak gayet iyi durumda. Herhangi bir yara beresi yok” dedi.

"Yedişer gruplar halinde uyuyabiliyorlar"

Veteriner Hekim Kandıralı Yediuyurların gruplar halinde yaşadıklarını ve uyuyabildiklerini belirterek, “Bu kemirgene Yediuyur denmesinin sebebi yedili gruplar halinde dolaşması ve uyurken de yedili gruplar halinde uyuyabilmeleri. Yani altı olduğu takdirde uyuyamıyorlar. O yüzden Yediuyurlar türü olarak literatürlere geçmiş durumda. Yanlarında yavruları da var. Muhtemelen yediden fazla. Yani on dördü tamamladıkları zaman bunlar grup olarak ayrılıyorlar. Bu erkek bir fare ve yavru. Yavru olduğu için Yediuyur türü yani yine aynı doğal ortamına biz götüreceğiz. Bu yaklaşık olarak dört aylık civarında bir tür. Normal şartlarda Güneydoğu Asya bölgesinde olan bir tür. Bizim bölgelerimize de muhtemelen bu ihracatlar ithalatlar sırasında gemilerle kerestelerle gelmiş olabilir diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.