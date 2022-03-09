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Nesli tükenmek üzere olan vaşak ilk defa görüntülendi

Bartın ve Kastamonu illeri sınırları içinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı’nda fotokapana yakalanan vaşak bu bölgede ilk kez görüntülendi.

Bartın ve Kastamonu illeri sınırları içinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı'nda fotokapana yakalanan vaşak bu bölgede ilk kez görüntülendi.


Tarım ve Orman Bakanlığı 10'uncu Bölge Müdürlüğü Bartın Şubesi'nce, hayvan varlığının tespit edilmesine yönelik Küre Dağları Milli Parkı'na kurulan fotokapana vaşak yansıdı. Nesli tükenme tehdidi ile karşı karşıya olan vaşak ilk defa bölgede görüntülendi.


Bölgede kurulan 15 fotokapanla daha öncesinde su samuru, karaca, bozayı, yaban kedisi gibi çeşitli hayvanlar görüntülenirken, ilk defa görüntülenen vaşak doğa severlerde heyecan oluşturdu.

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