Nitelikli Mühendisleri yetiştirecek projede imzalar atıldı

Bartın Üniversitesinin Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından desteklenmeye hak kazanan “Geleceğin Nitelikli Mühendisleri Bartın Üniversitesi'nde Yetişiyor” adlı projesinde sözleşme imzalandı. Proje kapsamında “Akıllı Enerji Laboratuvarı” kurulacak.

Batı Karadeniz Klakınma Ajansının 2020 yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında Bartın Üniversitesi'nin başvuru sahibi olduğu “Geleceğin Nitelikli Mühendisleri Bartın Üniversitesi'nde Yetişiyor” adlı proje için BAKKA Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz ve Bartın Üniversitesi Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sabri Gök arasında destek sözleşmesi imzalandı.

Bartın Üniversitesi'nin başvuru sahibi, İvme Grup Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş., ile Bartın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün iştirakçi olduğu proje ile Bartın ilinin ve ülkenin imalat sanayi sektöründe gelişmesi için kalifiye işgücü yetiştirmek amacıyla Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde laboratuvar kurulması planlanıyor.

Bartın Üniversitesi'nin mühendislik eğitim altyapısını teknoloji odaklı geliştirmek, ülkenin gelişen yenidünyada rekabet gücünü arttırmak ve sanayi sektörüne kalifiye işgücü yetiştirmek amacıyla uygulanacak 672 bin 975 TL bütçeli proje için BAKKA 504 bin 731,25 TL hibe desteği verecek.