Odak bölümlerle ‘ihtisaslaşma' toplantısı gerçekleştirildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi' kapsamında ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları' alanında ihtisaslaşmaya hak kazanan Bartın Üniversitesinde çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, uzun soluklu çalışmaların ardından YÖK tarafından ihtisaslaşma kapsamına alınan Bartın Üniversitesinde, ilk olarak odak fakültelerin (Fen Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi) dekanları ve bölüm başkanları bir toplantı gerçekleştirildi. Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda oluşturulan strateji ve iş birliği modelleri çerçevesinde üstlenilen misyon ile ilgili yapılacaklar konuşuldu.

“Çalışmalarımızla bölgemize değer katmaya devam edeceğiz”

Rektör Uzun, 2017 yılından bu yana iç ve dış paydaşlarla iş birliği içerisinde ihtisaslaşma alanının belirlendiğinin altını çizerek, “2 yıldan uzun süren çalışmalarımız Yükseköğretim Kurulu tarafından Üniversitemizin ihtisaslaşma alanına almasıyla taçlanmış oldu. Üniversite olarak elde ettiğimiz bu önemli başarıyı sürdürülebilir bir şekilde hayata geçirmek ve bölgemize değer katmak için var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sürdürdüğümüz araştırmalar ve paydaş görüşleri neticesinde, ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları' konusunda yetkin akademik kadromuzla oluşturduğumuz yol haritası üzerinden faaliyet gösteriyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalar ve açtığımız bölümlerle birlikte ‘Filyos Limanı ve Endüstri Bölgesi Projesi' konusunda stratejimizi adım adım ilerletiyoruz. Uzun soluklu planlamalar neticesinde oluşturduğumuz misyon ile bölgemize değer katacağımıza inanıyorum” dedi.

“Sinerji oluşturan çalışmalarla tarihi projeye katkı sunacağız”

Türkiye'nin en büyük limanlarından biri olacak dev endüstri bölgesine iş birliği çerçevesinde bilimsel olarak katkı sunmaya hazır olduklarını da ifade eden Rektör Uzun, “Yeni YÖK felsefesiyle birlikte ortaya konulan vizyonla kalite arayışımızı daha da hızlandırdık. ‘Filyos Limanı Projesi'ne odaklanarak bölgemizin ekonomik aktörleri arasındaki hareketliliği destekleyecek çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda bölgesel gereksinimleri karşılayan eğitim programlarının geliştirerek, bulunduğu bölgeyi daha iyi bilen öğrenciler ve mezunların istihdamıyla bölge temelli öğrenme süreçlerini hayata geçirdik ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz, Üniversitemizin ortaya koyduğu organizasyon ve stratejiyle katma değeri yüksek gelişmeler oluşturmak, Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerini arttırmak, ürün pazar ile rekabetini güçlendirecek ve uzmanlaşmış bir yapı ile kalkınma hamlemize destek olmaktır. Bu noktada Yeni YÖK vizyonuyla tüm yükseköğretim kurumlarımızda olduğu gibi bizleri de kalite eksenli yolculuğumuzda daima destekleyen YÖK Başkanımız Yekta Saraç'a ve YÖK Yürütme Kurulu üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca iş birliği içerisinde geldiğimiz bu noktada bizlere yol arkadaşlığı yapan Bartın Valimiz Sinan Güner'e, Zonguldak Valimiz Erdoğan Bektaş'a, Karabük Valimiz Fuat Gürel'e, Bartın Milletvekillerimiz Yılmaz Tunç ile Aysu Bankoğlu ve bölgemizin milletvekillerine, Bartın Belediye Başkanımız Cemal Akın ve bölge belediye başkanlarımıza, Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Üyesi Üniversite Rektörlerine, Bölge TSO'larına, bölgemizin değerli yöneticilerine, paydaşlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantıda görüş alışverişinde bulunuldu

‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları' ihtisaslaşma alanı kapsamında ilk olarak atılması gereken adımlar konuşuldu. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, odak fakülteler bünyesinde yürüten ihtisaslaşma alanına yönelik çalışmalar ve bu noktada ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi konusunda fikirler aktarıldı.