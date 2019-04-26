Öğrenciler arasında münazara yarışması yapıldı

Bilim, Kültür ve Spor Şenlikleri kapsamında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencileri münazara yaptı.

Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, “Avrupa Birliğine girilmeli mi, girilmemeli mi?” sorusu üzerine konuşmalar yapıldı. Öğrencilerin bilgi birikimlerini aktararak yaptıkları karşılıklı konuşmalarda kıyasıya bir yarışma gerçekleştirildi.

Münazara sonunda bir konuşma yapan Bartın Üniversitesi Genel Sekreteri, İktisat Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Said Ceyhan öğrencileri tebrik ederek, “Her geçen yıl münazara etkinliğimizi geliştiriyor ve öğrencilerimizin hünerlerini sergilemeleri için fırsat veriyoruz. Her iki taraf da kendi bilgileri doğrultusunda konuşmalarını yaparak fikirlerini savunuyorlar. Böylece öğrencilerimiz yarışma ortamında bilgi becerilerini de daha geliştirmiş ve pekiştirmiş oluyorlar. Bu düşüncelerle öğrencilerimizi tebrik ediyor, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere ise teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlik, jüri tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından, katılımcılara teşekkür belgelerinin verilmesiyle son buldu.