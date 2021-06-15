Öğrenciler uluslararası geçerliliği olan sertifikaya sahip olacaklar

Bartın'da Ulus Kaymakamlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında imzalanan Uluslararası Mesleki Yeterlilik Belgesi Protokolü ile Ulus Şehit Musa Aytar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri uluslararası geçerliliği olan sertifikaya sahip olacaklar.

Ulus Kaymakamlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında uluslararası mesleki yeterlilik belgesi protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Protokol imza törenine Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Levent Ok, Ulus Şehit Musa Aytar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Çetin katılım sağladı.

Protokol ile ilgili açıklama yapan Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, “Ulus Şehit Musa Aytar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin; AB standartlarında bilgi ve becerilere sahip, ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen temel yeterlilikleri kazanmış, alanı altında yer alan dallara ait temel yeterliliklere sahip ve bu konuda ulusal ve uluslararası geçerliliği olan sertifikaya sahip olmaları amacıyla bu protokolü gerçekleştirdik. Bu noktada İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şehit Musa Aytar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğümüz ile birlikte projede yer alacağız. Projemizin ikinci etabında uygulamalı eğitim ve bunun sonunda yeterlilik sınavı yapılacaktır. Öğrencilerimizin daha etkin ve yetkin olmaları için projeler üretmeye devam edeceğiz.” dedi.