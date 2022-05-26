Öğrenciler ve mezunlar “8. Kariyer ve İstihdam Günleri”nde bir araya geldi

Kariyer ve İstihdam Günleri” etkinliğinde yüzlerce öğrenci ve mezun; alanında yetkin konuklarla bir araya geldi.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) 8. Kariyer ve İstihdam Günleri öğrenci ve mezunların yoğun ilgisiyle tamamlandı. Açılış töreniyle başlayan etkinlikte 8 farklı oturumda 11 ayrı söyleşi gerçekleştirildi ve sektör temsilcileri öğrenci ve mezunlarla bir araya geldi. Kariyer imkânlarının artırılmasının, işveren, öğrenci ve mezunların bir araya getirilmesinin hedeflendiği etkinliğin açılışında konuşan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, düzenlenen organizasyonun önemine değinerek duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise üniversite bünyesinde yapılan başarılı çalışmalara değinerek “Öğrencilerimize güçlü akademik ve idari insan kaynağımızla verdiğimiz eğitimin yanı sıra, kariyer ve gelecek planlarını şekillendirecek bu gibi etkinliklerle de ufuklarını açıyoruz” diye konuştu. İki gün süren etkinliklerin ilk gününde Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (Bartın TSO) Başkanı Halil Balık ve Bartın MÜSİAD Başkanı Muhammed Aksoy “Kariyer Yolculuğunda Tecrübe Paylaşımı” adlı söyleşiyi verdiler.

Bartın İŞKUR İl Müdürü Ali Solak'ın “İş'te Kariyer”, Bartın KOSGEB İl Müdürü Gökhan Akdağoğlu'nun “Girişimcilik Yolculuğu” adlı konuşmalarını yaptığı ilk günde, Global Teklas Türkiye Tesisleri Lojistik Müdürü Onur Düzyer ise

“Bir Mezun da Ne Olmasın?” başlıklı sunumunu yaptı

Etkinliklerin ikinci günü, Öğr. Gör. Pelin Su Altan ile Öğr. Gör. Ayça Gamze Akkaya Şahinbaş tarafından Bartın Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verilmesiyle başladı. Ayrıca Bartın İŞKUR İl Müdürlüğünden Ayçin Gümüşok Karaalp “İş Arama Becerileri Eğitimi” konusunda sunum yaptı. Avrupa'da 40 yaşın altındaki en başarılı 40 mimarın ve tasarımcının belirlendiği “Europe 40 Under 40” ödül listesine Türkiye'den girmeyi başaran 3 kişiden biri olan BARÜ mezunu Mehmet Cemil Aktaş'ın da öğrencilerle bir araya geldi. Kariyer günlerinde Dr. Öğr. Üyesi Rizvan İmamoğlu modaretörlüğünde BARÜ'lü başarılı öğrencilerden Ahmet Çelik, Buket Yıldırım, İslim Esra Yılmazer, Halenur Kıral, Yasin Adıgüzel ve Selim Doğukan Yolcu duygu ve düşüncelerini aktardılar.

8. Kariyer ve İstihdam Günlerinin kapanış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Çelik, “Hedefimiz, her alanda ciddi bir rekabet ortamının olduğu günümüz dünyasında öğrencilerimizi ve mezunlarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamaktır. Bu doğrultuda düzenlediğimiz organizasyonda iki gün boyunca alanında uzman kişiler ve sektör temsilcileri katılımcılarla bir araya geldi. Tecrübe paylaşımlarının yapıldığı etkinlikte firma stantları gezilerek staj ve iş başvuruları noktasında görüşmeler gerçekleştirildi. Bu düşüncelerle başta Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun olmak üzere iç ve dış paydaşlarımıza destekleri ve katılımları için teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Etkinlik, geleneksel hale getirilen “Mezunlar Buluşması – Pilav Günü” etkinliğiyle son buldu.