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Öğrencilerden İstiklal Marşı'na anlamlı klip

Bartın’da Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri 7 coğrafi bölgeden yöresel kıyafetlerle İstiklal Marşını Amasra’nın doğal güzellikleri arasında söyledi.

Bartın'da Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri 7 coğrafi bölgeden yöresel kıyafetlerle İstiklal Marşını Amasra'nın doğal güzellikleri arasında söyledi.


Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri 12 Mart İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatı" etkinlikleri çerçevesinde 7 coğrafi bölgeden yöresel kıyafetlerle İstiklal Marşını söyledi. Okulun Görsel Sanatlar Öğretmeni Kerim Boz, Edebiyat Öğretmeni Cevriye Yiğit, Çocuk Gelişimi Öğretmeni Şefika Eroğlu'nun 1 haftalık çalışması sonucu ortaya çıkan videoya fotoğraf sanatçısı Ferhat Güngör de drone ile destek verdi. Amasra'nın doğal güzellikleri içerisinde hazırlanan videoda öğrenciler istiklal marşının 10 kıt'asını okudu.


Okul Müdürü Yahya Yıldız, ilçedeki 12 Mart İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatı" etkinlikleri kapsamında ilçe programını kendilerinin hazırladığını belirterek, “İstiklal Marşı bizi birleştiren değerimiz. Bunun için 7 coğrafi bölgemizin yöresel kıyafetlerini kullandık. Çok güzel bir çalışma ortaya çıkardık. Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin ellerine sağlık” dedi.


Okulun Görsel Sanatlar Öğretmeni Kerim Boz da, “14 öğrencimiz ve öğretmenlerimizle birlikte bu anlamlı günde güzel bir çalışma ortaya koymak istedik. Çalışmamızda Amasra'nın doğal güzelliklerini de ekledik. Güzel bir çalışma ortaya çıktı” diye konuştu.

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