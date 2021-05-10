Öğrencilere basınç yaralanmalarını önleme eğitimi verildi

Basınç yaralanmalarını önleme konulu eğitime Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği (YOİHD) Başkanı ve Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zehra Göçmen Baykara, Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Arş. Görevlisi Sinan Aydoğan konuşmacı olarak katıldı.

Moderatörlüğünü Bartın Sağlık Meslek Lisesi öğretmenlerinden Aydın Kükner'in yapıtğı eğitim programı 140'a yakın öğrencinin katılımı ile gerçekleşti.

Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zehra Göçmen Baykara yaptığı konuşmada kaliteli bir eğitim ve nitelikli sağlık çalışanları ile yoğun bakım servislerinde yatan hastalara daha iyi sağlık hizmeti sunulabileceğini ifade ederek, “Bu anlamda uzaktan da olsa lise sağlık alanı öğrencileri ile bu etkinlikte bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu ülkenin geleceği onların elinde ve ben onlara güveniyorum. Öğrencilerimizi üniversitemize davet ediyoruz. Aynı zamanda Yara Ostomi İnkontinans Derneği Başkanıyım. Dernek çalışmalarımız da insanımızın acılarını dertlerini nasıl çözebiliriz? Onlara nasıl dokunabiliriz anlayışı ile çalışıyoruz” dedi.

Öğretim Görevlisi Sinan Aydoğan ise yaptığı sunumda bası yaraları hakkında bilgiler vererek, “Bası yarası, tüm dünyada ve ülkemiz de hastanın yaşam kalitesini etkileyen ve sağlık bakım maliyetini arttıran önemli bir problemi olarak belirtilmektedir. Basınç yaralarının hasta başına günlük tedavi maliyeti, hastanelerde gün başına ortalama €2.34 - €77.36, bakım evlerinde €2.42 - €16.18 olduğu bilimsel olarak araştırma sonucudur. Bu nedenle en etkin tedavi, risk altındaki hastaların tanınması ve bası yarası açılmasının önlenmesidir” İfadelerini kullandı.

Eğitim programının modetörlüğünü yapan Aydın Kükner ise, “Zor günler geçirdiğimiz bu Pandemi dönemini verimli geçirmek istiyoruz. Lisemiz ile üniversiteler arasında bir gönül bağı kurmayı hedefliyoruz. Bilgi paylaşılınca güzeldir prensibinden yola çıkarak küçük bir Anadolu kentinde öğrencilerimizle bir araya gelen Gazi Üniversitesinin değerli akademisyenleri Prof. Dr. Zehra Göçmen Baykara ve Öğretim Görevlisi Sinan Aydoğan hocalarımıza sağlık eğitimine yaptıkları katkılardan dolayı okulumuz adına teşekkür ederim. Dedi.