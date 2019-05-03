Öğrencilere temel ilk yardım eğitimi verildi

Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) İlk ve Acil Yardım Programı tarafından ‘Temel İlk Yardım Eğitimi' verildi.

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Mimar Sinan Dersliği Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) İlk ve Acil Yardım Programı Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Figen Karaçetin ile Öğr. Gör. Aslı Saldamlı ‘Temel Yaşam Desteği' konusunda katılımcılara bilgiler verdiler.

Çocuk, bebek ve yetişkinler için temel yaşam desteği konusunun uygulamalı olarak anlatıldığı eğitimde, yaşanabilecek ani bir durum karşısında hasta ya da yaralının nasıl değerlendirileceğiyle ilgili ilk yardım teknikleri ve uygulamaları anlatıldı.

Tek kurtarıcının bilinci kapalı bir erişkin ile karşılaşması ya da aniden bilincini yitirdiğini fark etmesi durumunda ilk olarak alan güvenliğini sağladıktan sonra hastanın omuzuna vurarak ve bağırarak bilincini değerlenmesi gerektiği aktarıldı. Katılımcılara bu aşamadan sonra eğer hasta nefes almıyorsa ya da iç çeker tarzında soluyorsa “Kardiyak Arest” olduğu kabul edilerek, 112'yi aramaları ve kalp masajına başlamaları ifade edildi.

Karşılıklı soru ve cevapların almasıyla son bulan etkinlikte öğrencilere ilk yardım eğitimlerinin 5 yılda bir güncellenmesinin gerekliliği hatırlatıldı.