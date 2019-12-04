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Öğretim görevlisi 5'inci kattan atlayarak canına kıydı

Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi görev yaptığı binanın 5 katından atlayarak canına kıydı.

Akademik kariyeri başarılarla dolu olan genç akademisyenin neden intihar ettiği henüz bilinmiyor.



Edinilen bilgiye göre, Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsündeki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binasının en üst katından kendini boşluğa bırakan Tıbbı Hizmetler ve Teknikleri Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı öğretim görevlisi Dr. Güneş Günay Sezer (35) beton zemine çakıldı. Öğrencilerin ve diğer çalışanların haber vermesinin ardından olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan öğretim görevlisinin hayatını kaybettiği belirlendi.



Cumhuriyet Savcısı incelemesinin ardından akademisyenin cansız bedeni otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Akademik hayatında birçok ödül alan akademisyenin mesai arkadaşları ve öğrencileri gözyaşlarına hakim olamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Üniversite başsağlığı ilanı yayınladı


Öte yandan yaşanan olay sonrası Bartın Üniversitesi Rektörlüğü başsağlığı ilanı yayınlayarak, konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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