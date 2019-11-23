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Öğretmen ve öğrencilerden Öğretmenler Günü klibi

Bartın’da 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel bir okul öğrencileri ve öğretmenleri ‘Muallim’ türküsü eşliğinde klip çekti.

Bartın'da 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel bir okul öğrencileri ve öğretmenleri ‘Muallim' türküsü eşliğinde klip çekti.


Bartın Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel klip çekti. Mustafa Topaloğlu'nun seslendirdiği ‘Muallim' türküsü eşliğinde çekilen klipte okulun öğrencileri ve öğretmenleri yer aldı.


Klibin kurgu ve yönetmenliğini okulun Müzik Öğretmeni Emine Akbay yaparken kamera ve montajda Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni Murat Keser görev aldı. Sosyal medyadan paylaşılan klip izlenme rekorları kırdı.

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