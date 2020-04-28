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Okulda günlük 3 bin maske üretimine erişildi

Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın’da Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde maske üretim aşamalarını inceledi.

Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın'da Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde maske üretim aşamalarını inceledi.


Bartın Valisi Sinan Güner, maske üretiminde pilot okul olarak seçilen Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ile Okul Müdürü Şule Akça da hazır bulundu.


Vali Güner, Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunda görev alan Usta öğreticiler tarafından gönüllü olarak mevcut imkânlarla günlük 3 bin adet tek kullanımlık cerrahi maske üretildiğini ifade etti.


Vali Sinan Güner, okula, gönüllü usta öğreticilere ve bu süreçte katkı sağlayan tüm kurumlara teşekkür ederek bir kez daha vatandaşlardan tüm tedbirlere riayet etmelerini, hijyen kurallarına uymalarını sosyal mesafeyi olabildiğince koruyarak zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalarını istedi.

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