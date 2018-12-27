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Okulda korkutan yangın

Bartın’da özel eğitim merkezinde çıkan yangın korkulu anların yaşanmasına neden oldu.

Bartın'da özel eğitim merkezinde çıkan yangın korkulu anların yaşanmasına neden oldu.


Edinilen bilgilere göre, Çaydüzü Mahallesi'ndeki bulunan engelli öğrencilerin eğitim aldığı Umut Özel Eğitim Mesleki Merkezinin bodrum katında bulunan jeneratörün elektrik aksamından bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Dumanların kısa sürede sardığı binada bulunan öğrenciler okul görevlileri tarafından tahliye edilirken, Bartın Belediyesi İtfaiye ekipleri de bölgeye intikal etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

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