İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Olta ile tuttuğu dev sazanı tekrar suya bıraktı

Bartın Irmağı’nda olta ile avlanan genç balıkçı Buğrahan Kanbur, ağırlığı yaklaşık 10 kilo gelen sazan tuttu.

Bartın Irmağı'nda olta ile avlanan genç balıkçı Buğrahan Kanbur, ağırlığı yaklaşık 10 kilo gelen sazan tuttu. Sazanı saniyeler içinde tekrar suya bırakan genç balıkçının bu davranışı büyük beğeni topladı.


Bartın Irmağı'nda olta ile avlanan Buğrahan Kanbur ağırlığı yaklaşık 10 kilo gelen sazan tuttu. Sudan çıkardıktan sonra tuttuğu dev sazan balığı ile hatıra fotoğrafı çektiren Kanbur daha sonra ise sazanı suya bıraktı. Suya yeniden kavuşan sazan saniyeler içinde ırmağın derinliklerinde gözden kayboldu. Tuttuğu sazanı yeniden ırmak suyuna bırakan Kanbur o anları sosyal medya hesabından paylaşıp, “El kadar balıkları alı koyanlara selam olsun. Vicdanıyla avlananlara rasgele” ifadelerini kullandı.


Kanbur'un bu hareketi büyük beğeni kazanırken balıkçılardan da Kanbur'a destek ve tebrik mesajı yağdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.