Organ bağışlarındaki gönülsüzlük olgusu farklı yönleriyle araştırılacak

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hicran Karataş'ın yürütücülüğünü yaptığı proje “TÜBİTAK 3005 - Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programı” çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı. “Kadavradan ve Canlıdan Organ Bağışlarında Gönülsüzlük Olgusunun Kültürel, Folklorik Sebeplerinin Tespit Edilmesi” başlıklı proje ile organ bağışı konusundaki gönülsüzlük durumu araştırılarak etkin bir bağış programı geliştirilmesi hedefleniyor.

2021 itibariyle ülkemizde 65 bin 956 hastanın hayatta kalmak veya kaliteli bir hayat yaşayabilmek için organ nakli beklediğini kaydeden Karataş, her yıl binlerce insanın organ bağışı alamadığı için hayatını kaybettiğini söyledi.

Proje hakkında bilgiler veren Karataş, “Bartın sınırları içinde gerçekleştirdiğimiz pilot araştırma organ bağışlarında gönülsüzlüğün özellikle kültürden ve folklordan kaynaklanan sebepleri olduğunu, konuyla ilgili literatür ise durumu çoğunlukla dini kaygılar ve çekincelerle ilişkilendirdiğini göstermektedir. Kültür, birbiriyle yakından ilişkili sosyal kurumların iç içe bir sarmal oluşturduğu bir sistemdir. Bir sosyal olgunun da tek bir sosyal kurumun işleyişi ile açıklanamayacağı gerçekliğinden hareketle böyle bir projede ülkemizde organ naklinin önündeki kültürel ve folklorik bariyerlerin tespit edilmesinin şart olduğuna inanmaktayız. Bu araştırma ayrıca Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından da desteklenmektedir. Araştırmanın sonuçlarının yerel ve milli bir doku ve organ bağışı programı geliştirmekte işlev karşılayacağı ön görülmektedir” dedi.

Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenleriyle insanlığa ulaşan projeler üretme ve geleceğimize değer katma hedefinde olduğunun altını çizen BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Sürekli iyileşme anlayışıyla ihtiyaç duyulan birçok alanda gayret gösteriyoruz. Bulunduğumuz yerden başlayarak geleceğimize değer katmak için tüm bileşenlerimizle çalışıyoruz. ‘Üreten Üniversite' sloganıyla çıktığımız bu yolculukta, organ bağışı gibi önemli alanda gösterdikleri çabalar için Doç. Dr. Hicran Karataş'a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu düşüncelerle bizleri hep daha iyisi için teşvik eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar'a, YÖK üyelerimize, iyi dilekleri ve teşvikleri için TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal'a ve tüm paydaşlarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.