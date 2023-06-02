Orman mühendisi adayları yerinde eğitim alıyor

Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği son sınıf öğrencileri, ormancılık çalışmalarını yerinde incelemek amacıyla Ulus ilçesi ormanlarında incelemelerde bulundular. Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Kırdar, Orman Fakültesi Orman Amenajmanı ABD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Durkaya, Ağaçlandrıma ve Silvikültür Şube Müdürü, Şube Mühendisleri, Ulus İşletme Müdürü, İşletme Şefleri ve Muhafaza Memurlarının katıldı.

Prof. Dr. Ali Durkaya başkanlığında gerçekleştirilen ekskürsüyon gezisinde sürdürülebilir orman yönetimi çerçevesinde orman ve orman kaynaklarını korumak, doğaya yakın bir anlayışla geliştirmek, devamlılığını sağlamak gayesiyle etkinlik yapıldı. Çağdaş yöntem ve teknikler gerçekleştirerek uygulayan Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, Ulus İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahası Kumluca Göknar ormanlarının devamlılığını ve faydalanmanın sürekliliğini sağlamak üzere değişik yaşlı (seçme) ormanlarında silvikültürel uygulamalar anlatıldı.

Bölge Müdürü Bayraktaroğlu, her ne başlıkla olsun eğitimlerin öneminin altını çizerek “Ormanlar doğal ve canlı varlıklardır, ormancılıkta yaptığımız hatalar uzun yıllar düzeltilemiyor bu yüzden sürekli yaptığımız eğitimlerle bu hataları asgari düzeye indirmeye çalışıyoruz. Yapay ve doğal orman kurulduktan sonra nihai ormana ulaşıncaya kadar önsözden sonsöze kadar tüm işlemleri bizler planlıyor ve uyguluyoruz. Toplumu ormanlardan faydalandırmak için yaptığımız orman yönetim planlarıyla ormanların durumuna göre yaş, boy, çap sınıfları tespit ederek planlama ve gerçekleştirme yapıyoruz. Bir ağacın ortalama yaşı 100-250 yıl olduğu düşünüldüğünde yaşanılmamış bir yüzyılın planlamasını yapıyoruz” dedi.

Bölge Müdürü Bayraktaroğlu, Prof. Dr. Erol Kırdar ve Prof. Dr. Ali Durkaya tarafından öğrencilere Orman Amenajmanlarında (Orman Yönetim Planı) yer alan değişik yaşlı ve düşey kapalı ormanların yetişme ortamı, ağaçların ekolojik istekleri, çap, çap sınıfları ve gaye çapı ilişkileri ile biyolojisi nedeniyle gölgeye dayanıklı olduğundan özellikle Göknarın yetişme ortamı özellikleri, ağaç türü ve artım gücü, iklim koşulları, çürüme derecesi, meşcere tipleri, seçme ormanlarının aktüel durumlarının optimum duruma getirilmesi için ağaç sayısı, hacım ve artımları ile bunların çap basamakları ve çap sınıflarına dağılımlarının belirlenmesi konularında örnek alanlarda uygulama yapılarak bilgi verildi.