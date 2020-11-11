Ormanda kaybolan adama 17 saat sonra ulaşıldı

Bartın'ın Ulus İlçesinde yaşayan ve mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan Hüsnü Korkut'a 17 saatlik arama çalışmaları sonucu ulaşıldı. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay Ulus'un Güneyören köyü'nde meydana geldi. 60 yaşındaki Hüsnü Korkut iki bacanağı ile birlikte mantar toplamak için Güneyören köyü yakınlarındaki Çayırharmanı mevki'i olarak bilinen ormanlık bölgeye gitti. Akşam saatlerinde toplanacakları alanı da belirleyerek mantar toplamak için ayrı ayrı yönlere dağılan 3 kişiden 2'si toplanma alanına dönerken Hüsnü Korkut ise havanın kararmasına rağmen toplanma alanına dönmedi.

Telefonuna ulaşılamayan ve çevrede yapılan aramalara rağmen bulunamayan Korkut için akrabaları jandarmaya haber verdi. Bölgede jandarma ekiplerinin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Köylülerinde destek verdiği arama-kurtarma çalışmalarında Pati isimli Jandarma iz takip köpeği de görev aldı.

17 saat süren aramalar sonucunda Korkut'a Uluyayla mevki'inde ulaşıldı. Korkut sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu ve geceyi geçirdiği ormanda ateş yakarak ısınmaya çalıştığı öğrenildi.

Korkut'un sağ olarak bulunması yakınlarını ve aynı köyde yaşayan vatandaşları sevince boğdu.