‘Otizm, Rekreasyon ve Fiziksel Aktivite' konuşuldu

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen etkinlikte ‘Otizm ve Fiziksel Aktivite' ile ‘Rekreasyon ve Fiziksel Aktivite' başlıklarında konuşmalar yapıldı.

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen etkinlik, Ağdacı Kampüsü Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışında konuşan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Spor Bilimleri Fakültesinin başarılarıyla fark oluşturduğunu söyledi.

Rektör Uzun, Spor Bilimleri Fakültesi ile geleceğin sporcularını yetiştirmeye devam ettiklerinin altını çizerek, “Bartın Üniversitesi olarak bölgemizin ve ülkemizin gelişimine katkı sunmak için bilimsel anlamda gösterdiğimiz gayretin yanında, spor alanında da söz sahibi olma hedefimiz var. Bu noktada gerek bilimsel anlamda gerek sportif anlamda önemli başarılar elde ediyoruz. Spor Bilimleri Fakültesi ile bireysel ya da takım halinde bugüne kadar hem yurt içinde hem de yurt dışında sayısız başarıya imza attık. Dünya ve Avrupa şampiyonlarımız Bartın Üniversitesi ailesinin bir üyesi olarak göğsümüzü kabarttı. Bu başarılarda emeği geçen herkesi kutluyor, başarılarımızı artırarak sürdüreceğimize inanıyorum.” dedi.

Ardından geçilen konferansta Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Gürbüz tarafından ‘Rekreasyon ve Fiziksel Aktivite' başlıklı bir konuşma yapıldı. Gürbüz, “Rekreasyonun tanımında boş zaman mı, serbest zaman mı olgusu üzerine bazı ifadeler var. Aslında tanım serbest zaman olarak ifade edilebilir. İnsanın kendini özgür hissettiği ve mutlu olduğu zaman da diyebiliriz. Kısacası zamanla ilişkili bir kavramdır.” ifadelerini kullandı.

Gürbüz, rekreasyonun tarihi gelişimi, rekreasyon ihtiyacı, fiziksel aktiviteye katılım, bölüm ve sektör ilişki gibi konulara da değinerek, “Rekreasyonel fiziksel aktiviteye katılım 3 boyutta ele alınabilir. Bunlar; fizyolojik faydalar, psikolojik faydalar ve sosyal faydalardır. Bu kapsamda bölüm olarak yapılması gerekenler var. Öğrenci seçiminden istihdam konusuna kadar birçok noktada doğru planlamalar yapılmalıdır.” diye konuştu.

‘Otizm ve Fiziksel Aktivite' adlı konuşmasını yapan Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Sarol ise “Bir spektrum bozukluğu olan otizmi, tanımak ve bu konuda farkındalık oluşturmak oldukça değerlidir. Otizmli bireylerin tedavi süreçlerinde fiziksel aktivitenin önemli bir yeri bulunmaktadır. Sadece otizmli bireyler değil, herkes için bedensel, ruhsal ve motivasyon noktasında fiziksel aktivite başarıya ulaştırmaktadır.” şeklinde konuştu.

Sarol, Özel Eğitim ve Uygulama Okullarından da bahsederek, Türkiye'de bu konuya gösterilen hassasiyetler noktasında bir değerlendirmede bulundu.