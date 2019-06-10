İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil bahçeye uçtu: 3 yaralı

Bartın’da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü 5 metreden bahçeye uçtu.

Bartın'da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü 5 metreden bahçeye uçtu. Kazada araç sürücüsü ile birlikte 3 kişi yaralandı.


Kaza, Bartın'ın Çayırlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 74 AAB 209 plakalı otomobili ile Karabük'ten Bartın istikametine seyir halinde olan 55 yaşındaki Hasan A. Çayırlar Mahallesi mevkiine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek 5 metrelik uçurumdan bahçeye uçtu. Kazada araç sürücüsü ile birlikte araçta bulunan Nazife A. (49) ile Ahmet E.A. (7) yaralandı. Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.