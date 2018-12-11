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Otomobil denize düştü

Bartın’da limanda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil denize düştü.

Bartın'da limanda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil denize düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken araçta bulunan iki kişiyi balıkçılar denize attıkları can simitleriyle kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, olay, gece saatlerinde Amasra limanında yaşandı. Okan Arslan idaresindeki 74 DE 434 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak denize düştü. O sırada limanda ağ hazırlığı yapan balıkçılar olayın şokuyla yardıma koştu. İlk önce sürücünün imdadına yetişen balıkçılar araçta bulunan Cansu Aras'ın da yardımına koştu. Denize can simidi atan balıkçılar araçtaki iki kişiyi kurtararak limana çekti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından sürücü ve yolcuyu ambulansla hastaneye kaldırdı. İki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


Batı Karadeniz Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı dalgıç timi, halatlarla bağladıkları çekiciyle aracı denizden çıkardı.

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