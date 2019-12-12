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Otomobil motoruna giren yavru kedi kurtarıldı

Bartın’ın Kozcağız Beldesinde soğuktan korunmak için ticari taksinin motoruna giren yavru kedi son anda fark edilerek kurtarıldı.

Bartın'ın Kozcağız Beldesinde soğuktan korunmak için ticari taksinin motoruna giren yavru kedi son anda fark edilerek kurtarıldı.


Kozcağız beldesinde taksi şoförlüğü yapan Hulusi Akdemir, durağa gelen müşterisi ile yola çıktı. 74 T 0155 plakalı otomobili ile bir süre ilerledikten sonra aracın motor bölgesinden kedi sesi geldiğini duyan Akdemir, hemen oto yıkamacılığı yapan arkadaşı Erol Güneş'in iş yerine gitti. Erol Güneş taksinin motor kısmına giren yavru kediyi uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkardı. Güneş, yavru kediyi sahiplenerek işyerinde bakmaya başladı.

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