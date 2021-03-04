Otomobil takla attı, sürücünün burnu bile kanamadı

Bartın’da kontrolden çıkan otomobil takla attı.
Bartın'da kontrolden çıkan otomobil takla attı. Sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.
Safranbolu kavşağından Özel İdare kavşağına seyir halinde olan 74 DG 804 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsü E.C.'nin kontrolünden çıkarak yol kenarındaki refüje çarpıp takla attı. Otomobil sürücüsü E.C. kazayı burnu bile kanamadan atlattı.
Kaza sonrası bölgeye trafik ekipleri sevk edilirken kapanan yol takla atan aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.