İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil traktörle çarpıştı: 3 yaralı

Bartın Karabük karayolunun Büyükkıran Köyü mevkiinde meydana gelen kazada otomobille traktör çarpıştı.

Kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza Bartın Karabük karayolunun Büyükkıran Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.T.'nin kullandığı Renault marka otomobil Bartın'dan Karabük istikametine seyir halinde iken bu sırada karşı yönden gelen ve benzin istasyonuna giriş yapmak isteyen M.Ö.'nün kullandığı 78 YC 654 plakalı traktöre çarptı.


Çarpışmanın etkisiyle devrilen traktörün sürücüsü M.Ö. ve otomobil sürücüsü M.T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan A.Ö. yaralandı.


Otomobilde sıkışan M.T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan A.Ö. itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılırken yaralılar olay yerinde 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.