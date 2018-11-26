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Otomobilin çarptığı ATV sürücüsü hayatını kaybetti

Bartın’ın Ulus ilçesinde otomobil ile ATV aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Bartın'ın Ulus ilçesinde otomobil ile ATV aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, kaza Bartın-Ulus karayolu Küllü mevkiinde meydana geldi. H.Ö. yönetimindeki 74 AG 977 plakalı otomobil, Mehmet Öztürk yönetimindeki ATV aracıyla çapıştı. Kazada ATV sürücü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Öztürk, daha sonra ambulansla Ulus İlçe Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücü burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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