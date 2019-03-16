İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Bartın’da meydana gelen trafik kazasında karşıdan karşıya geçmek isteyen kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Bartın'da meydana gelen trafik kazasında karşıdan karşıya geçmek isteyen kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Kaza, Bartın-Amasra Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.Y. isimli şahsın kullandığı 34 RR 6558 plakalı otomobil, Karaçay mevkiine geldiği sırada karşıya geçmeye çalışan 36 yaşındaki Fatma Taflan'a çarptı. Kazada yaralanan genç kadın, 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Taflan'ın çalıştığı işyerinden mesaisinin bitmesi nedeniyle eve gitmek için yolda olduğu öğrenilirken, araç sürücüsü M.Y. emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.